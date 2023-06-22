تعاون بين «الصكوك الوطنية» و«أسترا تك»

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعت مجموعة «أسترا تك» مذكرة تفاهم مع شركة «الصكوك الوطنية» بهدف توفير خدمات الادخار والاستثمار للملايين من مستخدمي تطبيق «بوتيم».

وتتيح هذه الشراكة لعملاء «أسترا تك» إمكانية الوصول إلى خيارات التمويل متناهي الصغر المصممة خصيصاً للأفراد من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط عبر تطبيق «بوتيم» بدعم من منصة تداول الصكوك «المنصة» المملوكة لشركة الصكوك الوطنية.

وتوفر هذه المنصة حلاً رقمياً مناسباً للشركات والأفراد في دولة الإمارات الذين يسعون إلى إيجاد حلول مالية مدعومة بأصول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع للأتمتة الشاملة.

وقال عبد الله أبو الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «أسترا تيك» و«بوتيم»: يسرنا التعاون مع شركة الصكوك الوطنية لتقديم فرص استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى قاعدة المستخدمين الواسعة التي تضم أكثر من 150 مليون شخص. وتشكل هذه الشراكة خطوة متقدمة تهدف إلى تعزيز عملية التحول الرقمي لفرص الاستثمار وتسهيل الوصول إليها.

كما نسعى إلى تمكين المستخدمين من الاستثمار بسهولة والادخار من أجل مستقبل مالي آمن ومزدهر. من جهته، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع «أسترا تك»؛ حيث تتماشى هذه الخطوة مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية. ويتيح لنا هذا النهج الاستراتيجي المساهمة في ضمان الازدهار المالي والمستقبل الآمن لمواطني الإمارات والمقيمين فيها، بالإضافة إلى الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور.

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