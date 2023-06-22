«أبوظبي الإسلامي» ينضم لبرنامج تحسين بيئة تمويل القطاع الصناعي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، ينضم بموجبها المصرف إلى «برنامج تحسين البيئة التمويلية»، الذي طوره المكتب، بهدف دعم نمو قطاع التصنيع في أبوظبي، من خلال تقديم حلول مصرفية مخصصة للمؤسسات الصناعية، لتحفيزها على النمو والتوسع في الصناعات التقليدية والمستدامة، كما تدعم المذكرة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتصنيع، ورفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي.

وقام مكتب تنمية الصناعة بتطوير «برنامج تحسين البيئة التمويلية»، ضمن جهوده لتحقيق أهداف «استراتيجية أبوظبي الصناعية»، التي تركز على تعزيز قدرات المصنّعين للوصول إلى التمويل لدعم النمو والارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات مباشرة محلية وأجنبية، للاستفادة من المزايا التنافسية وبيئة الأعمال التنافسية في دولة الإمارات. صُمم «برنامج تحسين البيئة التمويلية» لمساعدة الشركات العاملة في قطاع التصنيع على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية.

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