أسهم «المالية» و«الصناعة» تعزز مكاسب الأسواق بـ9 مليارات

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي ما يقارب 9 مليارات درهم، بدعم أسهم «المالية» و«الصناعة». وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.37 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.379 تريليونات بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.72 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و651.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.21% إلى مستوى 3782.23 نقطة، وشهد السوق صعود سهمي «الفردوس القابضة» و«اكتتاب القابضة» بالحد الأقصى بنسبتي 14.8% و14.75%.

وتصدر «دبي للاستثمار» و«العربية للطيران» ارتفاعات 16 شركة، وارتفعا 2.2% و2% على التوالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 85.7 مليون درهم، بنسبة 21.3% من سيولة السوق الإجمالية، تلاه «الإثمار القابضة» بسيولة 53.4 مليون درهم مرتفعاً 9.2%.

صفقات

وسجل السوقان إجمالي 21.95 ألف صفقة شملت 653.3 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 463.6 مليون سهم في سوق دبي و189.7 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.3 مليار درهم بختام جلسة أمس توزعت بين 909.7 ملايين درهم في سوق أبوظبي و401.9 مليون درهم في سوق دبي.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، إلى مستوى 9490.47 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.28%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 205.4 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 105.8 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة جاوزت 77.4 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 14.6%، والبنك العربي المتحد 5.4%، وأي دي سي كوربوريشن 4.2%، وحياة للتأمين 4.17%، وأبوظبي الأول 2%، وملتيبلاي 0.32%.

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