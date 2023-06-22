«مصرف عجمان» يوضح تفاصيل زيادة رأس المال

المصدر: (دبي- البيان)

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نشر مصرف عجمان، مجموعة من الأسئلة والأجوبة، يوضح من خلالها كل ما يخص زيادة رأسماله عن طريق حقوق الأولوية. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أوضح المصرف أن الجمعة 14 يوليو هو تاريخ الأهلية، والتي تخول لكل مالك الحق في الاكتتاب بالأسهم الجديدة المصدرة، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص حق واحد مقابل كل 3.952 سهماً يمتلكها المساهم بسعر درهم للسهم الجديد.

وقال إنه للحصول على حقوق الأولوية في تاريخ الأهلية، يلتزم المستثمر بتنفيذ أية عمليات أو أوامر لشراء الأسهم قبل يومين على الأقل من تاريخ الأهلية أي في تاريخ أو قبل الأربعاء 12 يوليو، وذلك للسماح بتسوية عدد الصفقات بسوق دبي الذي يعمل على أساس T+2. وأشار إلى أن مالك الحق بإمكانه بيع هذه الحقوق إلى مستثمرين آخرين في سوق دبي المالي خلال فترة تداول الحقوق، مبيناً أنه في حال اختار المساهم عدم ممارسة جميع الحقوق التي تم إصدارها للاكتتاب في الأسهم الجديدة، فإن نسبة الملكية الخاصة به في المصرف ستنخفض.

وأكد إمكانية غير المساهمين الاكتتاب في أسهمه وذلك بمجرد امتلاكهم للحقوق خلال فترة تداول الحقوق من الاثنين 17 يوليو حتى الاثنين 31 يوليو. وقال المصرف إنه سيتم تخصيص أسهم جديدة إضافية للأشخاص المؤهلين بعد تخصيصات الأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في عدد من الأسهم الجديدة تعادل أو تقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها على أساس تناسبي مع تقليص العدد إذا لزم الأمر .

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