تكريم رواد العمل الهندسي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أقامت جمعية المهندسين حفل العضوية الفخرية، وذلك لتكريم الأعضاء المؤسسين للجمعية ورؤساء مجالس الإدارة السابقين، بالإضافة إلى الرواد في مجال العمل الهندسي في الدولة. شهد الحفل حضوراً كبيراً من قادة وممثلين في مجال الهندسة.

افتتح الحفل بكلمة من رئيس الجمعية، المهندس عبدالله يوسف آل على، حيث أعرب عن فخره وامتنانه للمكرمين وأهمية إسهاماتهم الكبيرة في تطور الجمعية والمجال الهندسي عمومًا. وأشار إلى أهمية العمل الهندسي في تحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات، مؤكداً على دور الجمعية في تعزيز الروابط وتبادل المعرفة والخبرات بين أعضائها.

ثم ألقى المهندس علي حمد الشامسي كلمة نيابة عن المكرمين، حيث أعرب عن شكرهم وامتنانهم للجمعية على هذا الاعتراف الرفيع والتكريم، وأكد على التزامهم بمواصلة العمل الهندسي بنفس الشغف والتفاني لتحقيق التقدم والازدهار.

تخلل الحفل عرض فيلم قصير يستعرض تاريخ الجمعية وإنجازاتها المتميزة على مدار السنوات الماضية. وأبدي الحضور إعجابهم بمسيرة الجمعية ودورها الحيوي في تعزيز قطاع الهندسة في الدولة.

فيما بعد، تم تكريم الحضور حيث قدمت الجمعية الشهادات والدروع للمكرمين تقديراً لإسهاماتهم وإنجازاتهم المميزة في مجال الهندسة. وقد استقبل المكرمون التكريم بفرحة واعتزاز، مؤكدين على استعدادهم للمساهمة في تطوير المجال الهندسي في المستقبل.

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