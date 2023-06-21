مجموعة «شلهوب» تؤكد التزامها بأهداف الإمارات حول خفض الانبعاثات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت مجموعة «شلهوب» التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية حتى تصل إلى الحياد الصفري في جميع عملياتها بحلول 2040، بما يتماشى مع أهداف الإمارات.

وذكرت المجموعة في تقرير الاستدامة السنوي لعام 2022، أن هذا الالتزام يتم عبر ثلاث ركائز رئيسية، وهي الأفراد والكوكب والشركاء، مع عرض ما تبذله المجموعة من جهود لتضمين أهداف التنمية المستدامة في أعمالها، ومساهمتها الفعالة في جداول أعمال الاستدامة التنظيمية والوطنية والعالمية.

وشملت إنجازات مجموعة شلهوب على صعيد الركائز الرئيسية الثلاث، نجاح المجموعة في تجاوز هدفها لبرنامج «المرأة في القيادة» لعام 2021، والمتمثل في شغل 30 % من المناصب القيادية العليا من قبل السيدات، ووضع هدف جديد لتحقيق نسبة 35 % من إشغال السيدات للمناصب القيادية بحلول 2024.

كما أعلنت المجموعة عن التزامها بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة للنطاق الأول والثاني بنسبة 50.4 % بحلول 2032 من السنة الأساسية 2021؛ كما تلتزم بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة للنطاق الثالث المتعلّقة بالسلع والخدمات المشتراة والنقل والتوزيع الصعودي والأصول المستأجرة والاستثمارات بنسبة 30 % في الإطار الزمني ذاته.

ويشرح التقرير الأنشطة التي تقوم بها المجموعة لتمهيد الطريق نحو خفض انبعاثات الكربون إلى الحياد الصفري في جميع عملياتها بحلول 2040، بما يتماشى مع الأهداف المحلية والعالمية. ويتناول أيضاً جهود المجموعة في توسيع أعمالها في مجال الاعتناء بصحة الأفراد ورفاههم، وتقديم المنتجات والخدمات والمنصات القائمة على أساس مبادئ الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الأخلاقية والمسؤولة لتحقيق أهداف الاستدامة المشتركة، وإنشاء إطار قوي لإدارة الصحة والسلامة على مستوى المجموعة ككل. أما فيما يخص تعزيز مبادئ التنوع والإنصاف والشمولية، فتوفر المجموعة بيئة عمل مواتية لأصحاب الهمم، وتحرص على تعزيز التوازن بين الجنسين. واليوم، تضمّ المجموعة 18 فرداً من أصحاب الهمم على مستوى كافة عملياتها، وتخطط لإطلاق برنامج تدريبي لأصحاب الهمم في الإمارات.

وقالت فلورنس بولتيه، رئيسة قسم المبادرات المستدامة في المجموعة: لقد خطونا خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة المحددة من قبل مجموعتنا، وذلك من خلال تعزيز دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة في نموذج أعمالنا. في 2022، كان تركيزنا الأساسي يتمحور حول تمهيد الطريق نحو خفض المجموعة لانبعاثات الكربون إلى الحياد الصفري بحلول 2040 تماشياً مع التزامنا بمواجهة تغيّر المناخ. كما حرصنا على إقرار أهداف خفض انبعاثات الكربون على مدى السنوات العشر القادمة، وضمانها من قبل مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم، مما سيسرّع تقدّم المجموعة فيما يخص التحوّل الكهربائي والكفاءة الإدارية.

ويعزز تقرير الاستدامة لعام 2022 التزام المجموعة بإعطاء الأولوية للصحة والسلامة والرفاه العام لعملائها وأفرادها وشركائها والمجتمعات التي تعمل فيها. وفي هذا السياق، تبنت المجموعة استراتيجية شاملة تركز على جودة حياة الأشخاص ورفاههم من خلال مجموعة من المبادرات التي تتمحور حول الركائز الأربع الرئيسية للرفاه وهي: الرفاه العقلي والجسدي والمالي والاجتماعي. أضف إلى ذلك، تلتزم المجموعة بإنشاء بيئة تضمن تكافؤ الفرص للجميع، وتعمل بنشاط على تعزيز إمكانية الوصول والشمول لأصحاب الهمم، وتمثيل المرأة على نحو أكبر عبر كافة أقسام المجموعة ومستوياتها.

كما قامت المجموعة بتجهيز أكثر من 200 متجر في المنطقة بأجهزة مساعدة لتعزيز الشمولية. واتخذت إجراءات استباقية من أجل جذب المواهب الشابة والمحلية والاحتفاظ بها، نسبة للقيمة الهائلة التي تمثّلها هذه المواهب لها. وتماشياً مع هذا الهدف، تبنّت المجموعة مبادئ «القيادة الخدمية» بشكل كامل، والتي أسهمت بشكل كبير في تصنيفها كـ «أفضل بيئة للعمل» في 7 دول مختلفة.

ويشير التقرير إلى التزام المجموعة بالعمل مع المورّدين والشركاء لضمان تطبيق أفضل الممارسات التجارية الشفافة. وهذا يشمل بناء علاقات أخلاقية ومسؤولة، وعقد الشراكات من أجل تطوير الأعمال على نحو مبتكر ومتنوّع، والريادة في مجال صحة الأفراد ورفاههم على مستوى المنطقة.

وفي 2022، قامت المجموعة بتنظيم سلسلة من جلسات التواصل مع المورّدين، لضمان مبدأ المجموعة بتطبيق أفضل الممارسات التجارية الأخلاقية والمسؤولة عبر شبكة سلسلة التوريد. كما كشف التقرير عن إطلاق المجموعة «مدوّنة الشركاء»، وهو إطار شامل يوجّه التفاعلات والتعاون مع المورّدين. وضمن إطار «مدوّنة الشركاء»، ستحدد المجموعة توقعات واضحة وتعزز التزاماً مشتركاً بالممارسات المستدامة عبر جميع مراحل سلسلة التوريد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز