غرفة عجمان تناقش جاهزيتها للمشاركة في «كوب 28»

المصدر: عجمان - البيان

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أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، على استعداد وجاهزية الغرفة للمشاركة الفعالة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» والذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي خلال نوفمبر 2023.

وأشاد بدور غرفة عجمان الرئيسي في توجيه وتحفيز الاعضاء من منشآت القطاع الخاص للمشاركة في الحدث العالمي وترك بصمة إيجابية تنعكس بشكل مؤثر على ترشيد استهلاك الموارد البيئية وكذلك الجوانب الاجتماعية والصحية، مضيفاً أن غرفة عجمان حرصت خلال العام الجاري على تعزيز تفاعلها مع عام الاستدامة عبر رصد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة واستخدامات الطاقة النظيفة خلال مشاركاتها الخارجية بهدف توجيه وتوعية مصانع ومنشآت الإمارة لاعتماد هذه التطبيقات.

جاء ذلك خلال استعراض خطة مشاركة غرفة عجمان في فعاليات «كوب 28» ضمن اعمال اجتماع مجلس إدارة غرفة عجمان الثاني للعام الجاري، برئاسة سعادة عبدالله المويجعي، وبحضور حمد بن راشد النعيمي ـ النائب الأول، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي ـ النائب الثاني، وأعضاء مجلس الإدارة وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

وتناولت الأعمال اعتماد اجتماع مجلس الإدارة الاول واجتماعات لجنة الموارد البشرية والمركز المالي للغرفة من بداية العام الجاري، كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة فرص تحسين خدمات ومبادرات الغرفة وتعزيز استباقيتها بهدف تمكين القطاعات المختلفة من مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وديناميكية الأسواق.

وشهدت أعمال الاجتماع تقرير خاص حول مخرجات زيارات تعزيز العلاقات مع الأعضاء، وأبرز التوصيات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وسبل حلها بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

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