«أبوظبي العالمي» يغرم شركتين ومديرهما لمخالفة اللوائح

المصدر: أبوظبي - البيان

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اتخذت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي إجراءات تنفيذية ضد شركتي «اتش اس كيو» و«بي ال 1» القابضتين المسجلتين في سوق أبوظبي العالمي ومديرهما والمستفيد الحقيقي المباشر محمد وسيم نذير، حيث فرضت سلطة التسجيل غرامات مالية يصل مجموعها إلى 144 ألف دولار، لتجاوز الشركتين نطاق نشاطهما التجاري المرخص وهو نشاط «شركات ذات الأغراض الخاصة»، ومخالفتهما للوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي، والتي تديرها وتنفذها سلطة التسجيل بسوق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى قيام محمد وسيم نذير بتقديم معلومات مضللة لسلطة التسجيل عن عمد.

وكان قد تم تسجيل شركتي «اتش اس كيو» و«بي ال 1» القابضتين لدى سلطة التسجيل في عام 2019 وترخيصهما لممارسة النشاط التجاري «شركات ذات الأغراض الخاصة»، والتي تعتبر شركات غير تشغيلية «قابضة»، إلا أن سلطة التسجيل وجدت من خلال التحقيقات أن كل من شركتي «اتش اس كيو» و«بي ال 1» قد تجاوزتا نطاق نشاطهما التجاري المنصوص عليه في وصف النشاط التجاري «الشركات خاصة الأغراض» والممنوح لهما من قبل سلطة التسجيل، وقامتا بإدارة عقارين استثماريين سكنيين في دولة الإمارات.

وفي عام 2021، تقدم محمد وسيم نذير، بصفته مديراً لشركتي «اتش اس كيو» و«بي ال 1» بطلبات شطب الشركتين من السجل الاقتصادي لسلطة التسجيل بالسوق العالمي. حيث قدم معلومات خاطئة ومضللة إلى سلطة التسجيل، وذلك عند تقديمه طلبات الشطب مدعياً أن الشركتين ليس لديهما أي التزامات قائمة أو محتملة، بالرغم من وجود مطالبات ونزاعات جارية وقائمة مع مالكي شقق تلك العقارات الاستثمارية، بالإضافة إلى ذلك، فقد وجدت سلطة التسجيل أن شركة «بي ال 1» استمرت في ممارسة نشاطها التجاري بعد تقديم طلب شطب تسجيل الشركة إلى سلطة التسجيل، الأمر الذي يعد مخالفاً للوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

وفي عام 2022، بدأت سلطة التسجيل التحقيق في ممارسات محمد وسيم نذير، ونشاط شركتي «اتش اس كيو» و«بي ال 1» القابضتين. وفي إطار هذا التحقيق، فقد تم طلب معلومات ووثائق محددة ذات صلة بالتحقيق من محمد وسيم نذير، وبناءً على المعلومات المقدمة، فقد وجدت سلطة التسجيل أن نذير أخفى معلومات ووثائق مهمة عند تقديمه الرد الرسمي بخصوص إشعارات سلطة التسجيل المرسلة إليه.

وبناءً على ذلك، قامت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي بفرض الغرامات المالية التالية:

• مبلغ 114 ألف دولار على محمد وسيم نذير.

• مبلغ 15 ألف دولار على شركة «اتش اس كيو».

• مبلغ 15 ألف دولار على شركة «بي ال 1».

وتعكس الغرامات المفروضة من قبل سلطة التسجيل خطورة المخالفات المتعددة التي ارتكبها محمد وسيم نذير، وشركتا «اتش اس كيو» و«بي ال 1». حيث يتوجب على الشركات والمديرين المسجلين في سوق أبوظبي العالمي، اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن التزامهم وامتثالهم للأنشطة التجارية أو الاقتصادية المسموح بها والمرخصة في الرخصة التجارية، بالإضافة إلى التعاون مع محققي سوق أبوظبي العالمي خلال عملية التحقيق، والتعامل بنزاهة مع العملاء والمستثمرين.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «تماشياً مع الأهداف الرقابية لسلطة التسجيل فإننا دائماً نحرص على اتخاذ الإجراءات المناسبة عند رصد أي مخالفات من قبل الشركات والأفراد المسجلين لدى السوق. حيث تعكس الغرامات المفروضة على محمد وسيم نذير، صرامة أنظمة سلطة التسجيل وعدم التسامح مع سلوكيات مخالفة كإخفاء المعلومات والوثائق خلال التحقيقات. وإننا نتطلع لالتزام مديري الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بمعايير الشفافية الكاملة، خصوصاً خلال التحقيقات الرسمية. كما أؤكد ضرورة التزام الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بالعمل وفق النطاق الحقيقي والمرخص حسب رخصتها التجارية، وأن يكون هذا النطاق واضحاً أيضاً للعملاء والمستثمرين، وذلك حماية لمصالحهم ولضمان مصداقية سوق أبوظبي العالمي».

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