2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 694 مبايعة بقيمة 1.94 مليار درهم منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 391.98 مليون درهم و639 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.54 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة عود المطينة الأولى تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 466.28 مليون درهم منها 11 رهنا لأراض بقيمة 76.58 مليون درهم و116 رهنا لفلل وشقق بقيمة 389.71 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 112 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 82 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 47 هبة بقيمة 109.29 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 17 مليون درهم.

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