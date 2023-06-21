700 ألف وجبة سنوياً من «دناتا» للوفتهانزا والسويسرية في سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وسعت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، شراكتها طويلة الأمد مع «لوفتهانزا» الخطوط الجوية الألمانية و«سويس» الخطوط الجوية الدولية السويسرية في سنغافورة. وسوف تواصل «دناتا» بموجب تمديد العقد لسنوات عدة تقديم خدمات تموين الطائرات عالية الجودة للناقلتين من منشأتها المتطورة في مطار شانغي الدولي في سنغافورة.

وسوف تقوم فرق دناتا بإنتاج وتحميل أكثر من 700 ألف وجبة سنوياً لضمان تجربة تناول طعام عالمية المستوى على رحلات الناقلتين. وتشغل «لوفتهانزا» و«سويس» حالياً ما مجموعه 21 رحلة أسبوعياً عبر سنغافورة.

وقال هيرانجان ألويسيوس، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا للتموين والتجزئة في أستراليا وسنغافورة: «نفخر بأن نكون مقدم الطعام المفضل لدى لوفتهانزا وسويس، الناقلتين الدوليتين الرائدتين. وسوف نواصل العمل مع فريقي الناقلتين لتعزيز تجاربهما الممتازة في الأجواء من خلال تقديم قوائم مبتكرة ووجبات لذيذة يحبها الركاب».

وقال رئيس عمليات التموين والخدمات اللوجستية في «سويس» بينيديكت فانكوني: «أثبتت دناتا نفسها كشريك موثوق به في تقديم الطعام على مدار السنوات الماضية. ويسعدنا أن نوسع تعاوننا وأن نقدم لركابنا من سنغافورة عروضنا المعتادة ذات المستوى العالي».

وقال رئيس إدارة الضيافة والتموين في «لوفتهانزا» كلاوس بيرغر: «نقدر عالياً تجديد شراكتنا الناجحة مع دناتا، ما يتيح لضيوفنا الاستمرار في الاستمتاع بالطعام عالي الجودة على رحلاتهم إلى ألمانيا وسويسرا».

وبالإضافة إلى «لوفتهانزا» و«سويس»، تقدم دناتا خدمات التموين والتجزئة في سنغافورة لأكثر من 30 عميلاً بفريق مكون من 380 موظفاً متخصصاً. وواصلت الشركة على مدار العام الماضي زيادة إنتاجها بشكل كبير لدعم شركات الطيران في استئناف عملياتها وتوسيعها في البلاد. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، حملت دناتا أكثر من 3.4 ملايين وجبة في مطار شانغي، بنمو نسبته 35 % على أساس سنوي.

يعد قسم التموين والتجزئة في دناتا أحد أبرز مزودي خدمات الضيافة على مستوى العالم. وينتج 10500 من محترفي التموين في الشركة أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً، ويقدمون خدمات كاملة للناقلات الاقتصادية وطائرات كبار الشخصيات في أكثر من 60 موقعاً حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز