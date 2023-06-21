"نافس" يبدأ تسجيل المواطنين في الدفعة الثانية من برنامج "تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي

المصدر: البيان

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أعلن برنامج "نافس" عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج "تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي"، والذي يهدف إلى استقطاب 2000 مواطن خلال العام الجاري، والوصول إلى 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية بحلول عام 2026.

ويوفّر البرنامج الذي يستهدف حملة شهادات الثانوية العامة، منحاً دراسية ومكافآت شهرية، إضافة إلى فرص وظيفية بعد التخرج واستيفاء الشروط المطلوبة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توفير فرص عمل للكفاءات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصحي، ويبلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين انضموا للبرنامج في دفعته الأولى، العام الماضي، 1417 طالبا وطالبة.

ويوفر البرنامج مسارين للدراسة وهما المسار الأكاديمي لتخصصات البكالوريوس في مجالات متعددة منها التمريض، القبالة، الصيدلة، علوم المختبرات الطبية، التصوير الطبي، العلاج الطبيعي، طب الطوارئ، وتقنية التخدير، ومسار آخر في البرامج الصحية المساندة التخصصية، ويوفر دبلومات لمهن تخصصية مختلفة منها المساعد الصحي، مساعد ممرض، فني صيدلة، فني مختبر، فني أشعة، فني العلاج الطبيعي، مساعد طبيب أسنان ودبلوم في الخدمات الطبية الطارئة.

ويتوفر البرنامج في كليات التقنية العليا، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة الفجيرة، إضافةً لجامعتي الشارقة وعجمان، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، ويمكن التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني لـ "نافس"، أو من خلال اختيار المؤسسة التعليمية المطلوبة عبر النقر على الرابط في "بايو" حسابات "نافس" على منصات التواصل الاجتماعي، ويعتبر الموعد النهائي للتسجيل في البرنامج منتصف أغسطس القادم.

وتخضع الموافقة على الالتحاق بالبرنامج وفقاً للشروط والمتطلبات التي تم وضعها من قبل المؤسسات التعليمية المعنية مثل العمر واجتياز الاختبارات والمقابلات والالتحاق بعد التخرج من البرنامج بالعمل في أحد المنشآت الطبية في الدولة.

وأشارت سعادة عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، الوكيل المساعد لشؤون العمل إلى أن القطاع الصحي "يعد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التي حدّدتها دولة الإمارات في إطار توجيهات قيادتها الرشيدة، لما لهذا القطّاع من ارتباط وثيق في ترسيخ مجتمع صحّي، والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية، والخدمات الطبية الرائدة".

ودعت الخريجين والباحثين عن العمل الى استثمار الفرص التي يوفرها البرنامج للمواطنين والمواطنات الراغبين بالعمل ضمن مختلف القطاعات الصحية مشيدة في الوقت نفسه بجهود شركاء البرنامج من المؤسسات الاكاديمية.

من جهته، قال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن "المبادرة استطاعت أن "تقدّم التدريب الأكاديمي اللازم لتأهيل الكوادر الوطنية للانضمام إلى منشآت القطاع الخاص العاملة في المجال الصحي، انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في دفع القطاع الصحي، الذي يعدّ من القطاعات الحيوية والرائدة في الدولة، وتعزيز حضور القوى الوطنية العاملة فيه".

وأضاف: "يوفّر برنامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي من خلال الشراكة بين "نافس" والمؤسسات الأكاديمية الشريكة، مجموعة من البرامج التدريبية المصمّمة وفق أفضل المعايير العالمية، والهادفة إلى تمكين الملتحقين بالبرنامج وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا قادرين على شغل الوظائف المتخصصة في مختلف مجالات الرعاية الصحية، إلى جانب تقديم منح دراسية مدفوعة بنسبة 100%، وحوافز مالية شهرية وفرص عمل بعد التخرج، بما يسهم في رفد القطاع الصحي الخاص بالمزيد من المواطنين أصحاب الكفاءة والمهارات".

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