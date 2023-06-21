سلطة دبي للخدمات المالية تعاقب شركتين لانتهاكهما القوانين التنظيمية

المصدر: دبي - البيان

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نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعارات بالقرارات الصادرة عنها، بشأن فرض غرامات مالية على كل من شركة «أليساندرو فارو تريدينغ»، وهي شركة غير مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، وشركة «فيوس كابيتال ليميتد»، وهي شركة مرخصة.

وقامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية قدرها 25،200 دولار (92،610 دراهم) على شركة أليساندرو فارو تريدينغ، وذلك عقب التوصل إلى تسوية لتخفيض مبلغ الغرامة، ولولا هذه التسوية لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 36،000 دولار (132،300 درهم).

واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات ضد شركة «أليساندرو فارو تريدينغ»، بسبب مزاولتها أعمالاً في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في أو من مركز دبي المالي العالمي، من دون أن تكون مسجلة أو سبق لها أن كانت مسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية في فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً للمتطلبات المفروضة عليها.

وذكرت سلطة دبي للخدمات المالية أن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يُصنفون ضمن الفئات النموذجية لغسل الأموال، ونظراً لعدم قيام شركة «أليساندرو فارو تريدينغ» بالتسجيل في فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة فإنها لم تخضع للإشراف من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، بشأن متطلبات التشريعات المطبقة من قبل السلطة، ما أدى إلى وجود مخاطر جسيمة ف يما يتعلق بغسل الأموال، ومع ذلك فإن سلطة دبي للخدمات المالية لا تزعم أن شركة «أليساندرو فارو تريدينغ» تمارس أنشطة غسل الأموال.

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