المركزي : التحويلات المالية بالدولة تتجاوز 5 تريليونات درهم خلال 4 أشهر

المصدر: سامح الليثي – أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوزت إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 5.068 تريليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2023 .

وأوضح تقرير العمليات المصرفية الصادر عن المصرف اليوم الأربعاء بأن نشاط التحويلات إرتكز على التحويلات التي تمت بين البنوك وبإجمالي تجاوز 3 تريليونات و196مليار درهم موزعين بحوالي 778.421 مليار درهم في شهر يناير وأكثر من 784.708 مليار درهم في شهر فبراير و914.958مليار درهم في شهر مارس و 718.1 مليار في شهر إبريل .

فيما وصل إجمالي تحويلات الإفراد 1.872 تريليون درهم حيث حقق شهر يناير تحويلات بقيمة 437.3 مليار درهم في شهر يناير وحوالي 430 مليار درهم في شهر فبراير الماضي ثم 550.549 مليار درهم في شهر مارس بينما شهد إبريل 454.4 مليار درهم

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز