دو تبلغ عملائها بعدم توفر خدمات «بي إن سبورتس»

المصدر: دبي – مشعل العباس

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أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أنه اعتباراً من 1 يوليو، ستتم إزالة خدمات beIN تلقائياً من باقة du Home المنزلية للعملاء. جاء ذلك في رسالة بريد إلكترونية وجهتها الشركة لعملائها اليوم.

وأوضحت الشركة في تنويه على موقعها الإلكتروني أنه اعتباراً من 1 يوليو، ستتم إزالة خدمات beIN تلقائياً من باقة du Home الخاصة بالمشتركين، وسيتم تطبيق خصم شهري قدره 184 درهماً على خطتهم.

وذكرت: إذا كنت مشتركاً في باقة beIN TV المستقلة، فستتم إزالة الحزمة تلقائياً من خطتك في الأول من يوليو 2023، ولن يتم تحصيل أي رسوم إنهاء مقابل هذا التغيير، وسيتم تطبيق الرسوم الشهرية التناسبية حسب دورة الفاتورة الخاصة بك.

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