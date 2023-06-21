"طاقة" تعتزم توسيع محفظة استثماراتها بالاستحواذ على شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"

المصدر: البيان

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أعلنت اليوم، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، شركة المرافق الرائدة عالمياً، والتي تمتلك استثمارات وعمليات تشغيلية في 11 دولة عبر أربع قارات، أنها وقعت اتفاقيّة للاستحواذ على شركة "حلول المياه المستدامة القابضة".

وكان الإعلان عن تأسيس شركة "حلول المياه المستدامة القابضة" قد تم في مايو 2023 بهدف توفير حلول مستدامة للمياه من خلال الحفاظ على الموارد وإعادة تدوير المياه، بما يحقق الفائدة للقطاعات الصناعية والمجتمع على حدّ سواء. وضمت هذه الشركة المؤسسة حديثاً، شركة "أبوظبي لحلول المياه المستدامة ش.م.ع"، المعروفة سابقاً باسم شركة "أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع"، وهي الجهة الرئيسية في إمارة أبوظبي المسؤولة عن كافة أعمال جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها في الإمارة.

وستساهم إضافة الخدمات والحلول المتخصّصة، التي توفرها شركة "حلول المياه المستدامة القابضة" إلى محفظة "طاقة"، بأن تصبح "طاقة" شركة متكاملة تتميز بقدرات أقوى في مجال توفير حلول عالية الجودة لمعالجة المياه، إلى جانب الالتزام بتحقيق الكفاءة التشغيلية والتميّز في خدمة العملاء.

وتتميز أعمال شركة "حلول المياه المستدامة القابضة" بأنها تتواءم إلى حد كبير مع محفظة أعمال "طاقة"، وستضيف قيمة تقارب 16 مليار درهم إماراتي إلى إجمالي قيمة الأصول المنظّمة التي تمتلكها "طاقة" حالياً، والتي تبلغ قيمتها 75 مليار درهم إماراتي تقريباً. وستساهم هذه الزيادة في تحسين التدفقات النقدية عالية التنبؤ والمضمونة لدى "طاقة"، فضلاً عن زيادة إيراداتها بعيدة الأمد. ومن المتوقّع أن تثمر صفقة الاستحواذ عن فرص التعاون في مجالات متعددة، الأمر الذي سيحقق القيمة لصالح "طاقة" ومساهميها.

وبعد إنجاز صفقة الاستحواذ، ستُواصل شركة "أبوظبي لحلول المياه المستدامة" عملياتها التشغيلية وفقاً للضوابط التنظيمية المحددة من قبل دائرة الطاقة - أبوظبي، التي تعد الجهة المنظِّمة لأعمال شركات نقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لـ "طاقة"، والقائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمتلك شركة "أبوظبي لحلول المياه المستدامة" شبكة الصرف الصحي في إمارة أبوظبي، والتي يزيد طولها عن 12 ألف كيلومتر، ولديها القدرة على معالجة ما يقارب 1.3 مليون متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي بواسطة 37 محطة معالجة تملكها بالكامل، إضافة إلى أربع محطات معالجة يتم تشغيلها وفق نموذج (البناء والتملّك والتشغيل ونقل الملكية). أما شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، فتمتلك حصة غير مباشرة نسبتها 60% في شركتين تمتلكان أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في أبوظبي، وفق نموذج (البناء والتملّك والتشغيل ونقل الملكية).

وتنص اتفاقية الاستحواذ، على أن تستحوذ "طاقة" على كافة الحصص القائمة في شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، وذلك مقابل 1.7 مليار درهم إماراتي، يُدفع 50% من هذا المبلغ عند إنجاز الصفقة، و50% المتبقية خلال عام 2024. كما ستدفع "طاقة" خلال عام 2024 مبلغاً إضافياً عن الأرباح الصافية المتحققة خلال عام 2023.

وقد تمت هذه الصفقة الاستراتيجية وفق شروط مميزة، وأثمرت عن محصِّلة إيجابية للغاية لصالح "طاقة" ومساهميها نظراً للأثر الذي ستحدثه على الأداء المالي للشركة، في الوقت الذي تتيح فيه توظيف رأس مال المساهمين بكفاءة لتمويل النمو المستقبلي.



وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "تشكل هذه الصفقة الاستراتيجية للاستحواذ على شركة "حلول المياه المستدامة القابضة" خطوة بارزة تدعم تسريع وتيرة جهود "طاقة" نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو، التي تحظى بدعم مساهمينا. فقبل عامين، حددنا طموحاتنا للنمو ووضعنا استراتيجيتنا 2030، ومنذ ذلك الحين أوفينا بتعهداتنا وحققنا العديد من الإنجازات. وتُعتبر هذه الصفقة توسعة منطقية لقاعدة أصولنا المنظّمة لتشمل شبكات مياه الصرف الصحي ومعالجتها. وتخضع هذه الأعمال هنا في أبوظبي لنفس الهيكل والمبادئ التنظيمية التي تنظم أعمال شركات نقل وتوزيع المياه والكهرباء لدينا. وستحقق هذه الأعمال الجديدة زيادة بارزة في قيمة أصولنا المنظّمة، وستعزز إيراداتنا المستقرّة بعيدة الأمد".

وأضاف جاسم حسين ثابت: "تساهم إدارة المياه بكفاءة بدور مهم في تمكين دولة الإمارات من الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري. وبالتالي، فإن الجمع بين إدارة المياه المعاد تدويرها مع أعمال "طاقة" في مجال تحلية المياه وشبكة المياه المعاد تدويرها لدينا، سيمكننا من القيام حتى بدور أفضل لدعم الجهود الرامية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "حلول المياه المستدامة القابضة": "يسرّنا أن ننضمّ إلى "طاقة"، التي تُعدّ شركة وطنية رائدة تملك تطلعات كبرى في مجال الاستدامة، بما سيتيح لنا الاستفادة من إمكاناتنا وقدراتنا المشتركة لتعزيز سُبُل التعاون والارتقاء بخدمات الإدارة المستدامة للمياه. لقد انطلقت مسيرة شركة "حلول المياه المستدامة القابضة" مع التزام راسخ بتوفير حلول مياه مستدامة لن تعود بالفائدة على عملائنا ومجتمعنا فحسب، بل ستسهم أيضاً في حماية كوكبنا ومنظومته البيئية المتكاملة. ونحن نتطلع لمواصلة مسيرتنا الطموحة هذه مع طاقة".

ومن المتوقّع إنجاز هذه الصفقة خلال العام الجاري، ويبقى ذلك خاضعاً لاستيفاء كافة الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية والأطراف الثالثة ذات الصلة.

والجدير بالذكر أن "طاقة" مملوكة من قبل كلٍّ من مؤسسة أبوظبي للطاقة بنسبة 90.03%، ومجموعة "ملتيبلاي" بنسبة 7.30%.

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