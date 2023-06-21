«إثمار الدولية القابضة» تستحوذ على مشروع لامار العقاري

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مجموعة «إثمار الدولية القابضة» الاستحواذ على مشروع «لامار العقاري»، أحد المشاريع الفاخرة على شاطئ الراحة في منطقة السيف بأبوظبي، والذي يصل حجم مبيعاته لقرابة المليار درهم مع عوائد للمساهمين.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إثمار الدولية القابضة»: يأتي هذا الاستحواذ في سياق خطتنا الاستراتيجية التوسعية ومتعددة الأهداف، ووفق رؤية تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية. إن هذه الخطوة تعكس اهتمامنا وأهدافنا في التوسع بأعمال المجموعة والاستفادة من القدرات التشغيلية والتسويقية لشركاتها، بالشكل الذي يعزز مكانه الإمارة كوجهة مثالية للاستثمارات.

وأضاف الجبيلي: النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات قد ساهم بشكل كبير في التطور الحاصل للقطاع العقاري، الأمر الذي يتطلب وجود عدد من المشاريع السكنية والتجارية الضخمة، وهو ما يفتح الفرصة أمامنا للاستثمار والاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني. ويضم «مشروع لامار» 435 وحدة سكنية (منها 30 فيلا).

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