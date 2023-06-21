«الإمارات دبي الوطني» يحصد 16 جائزة لمحفظة حلوله وخدماته

المصدر: دبي - البيان

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حصد بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، على 16 جائزة في الحفل السنوي لتوزيع جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط، تقديراً لحلوله المالية المبتكرة ومحفظة خدماته في أسواق رأس المال.

وحصدت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك، جوائز عدة. وتضمنت الجوائز إجمالا:

• جائزة أفضل بنك استثماري في المنطقة للعام.

• جائزة أفضل شركة أوراق مالية محلية للعام.

• جائزة أفضل شركة لترتيب القروض للعام.

• جائزة أفضل منظم تمويلات إسلامية مشتركة للعام.

• جائزة أفضل صفقة سندات بالعملة المحلية للعام – عن أول إصدار للسندات من البنك مقوم بالدرهم بقيمة مليار درهم.

• جائزة أفضل صفقة لسندات الشركات للعام عن دوره في إصدار السندات الخضراء لشركة ماجد الفطيم بـ500 مليون دولار.

• جائزة أفضل صفقة عالمية لصكوك الشركات للعام، وجائزة أفضل صفقة تمويل طائرات للعام - عن أول إصدار صكوك لـ«إيرليس كوربوريشن» بقيمة 600 مليون دولار.

• جائزة أفضل صكوك لبنك دولي/ مؤسسة مالية للعام عن أول صكوك مستدامة ممتازة غير مضمونة، متوافقة مع اللائحة إس للبنك الأهلي السعودي بـ 750 مليون دولار.

• جائزة أفضل صفقة صكوك سيادية عالمية للعام عن صكوك مصر بـ 1.5 مليار دولار.

• جائزة صفقة العام عن فئة السندات السيادية وأسواق رأس المال سوبرا وأفضل صفقة إصدار سندات عن جهة حكومية، عن حزمة السندات السيادية مزدوجة الشرائح بـ 3 مليارات دولار صادرة عن مكتب إدارة الدين العام بالإمارات.

• جائزة أفضل صفقة دين لشركة متوسطة للعام عن صكوك أرادَ للتطوير العقاري لمدة 5 سنوات بـ 350 مليون دولار.

• جائزة أفضل صفقة في أسواق الأسهم للعام عن الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بـ 6.1 مليارات دولار.

• جائزة أفضل صفقة قرض مشترك للعام عن قرض مشترك لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة 17 مليار دولار.

• جائزة أفضل صفقة تمويل لعملية استحواذ للعام عن صفقة تمويل عملية استحواذ لـ«كريستال بورت القابضة» بـ 2.9 مليار دولار.

• جائزة أفضل صفقة تمويل عقاري للعام عن صفقة إعادة التمويل الاستراتيجية لـ«نخيل» بـ 17 مليار درهم .

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