«راكز» تعزز التعاون بين الإمارات وروسيا

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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شارك فريق مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مع وفد وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023، الذي جرى تنظيمه في روسيا، أخيراً، حيث هدفت الزيارة إلى بحث فرص تعاون جديدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا.

وسلط أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري بـ«راكز» خلال جلسة متعلقة بالتجمعات الصناعية الإماراتية والفرص الجديدة للمصدرين الروسيين، ضمن لجنة المتحدثين في المنتدى، الضوء على الوسائل التي تتبعها «راكز» لترسيخ مكانتها واحدة من أسرع المناطق الاقتصادية نمواً في المنطقة. وتطرّق حجاوي إلى أهمية إنشاء مجتمعات أعمال روسية في المناطق الاقتصادية لتعزيز فرص التعاون.

وجرى على هامش المنتدى توقيع «راكز» مذكرة تفاهم مع منظمة بيزنس روسيا، وتهدف المذكرة التي وقعها حجاوي وأليكسي ريبيك، رئيس مجلس إدارة بيزنس روسيا، إلى بناء جسور التواصل الوثيق بين الجهتين.

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