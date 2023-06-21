«أراضي دبي» تحصد جائزة أفضل ابتكار بخدمة المتعاملين

المصدر: دبي- البيان

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حصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي جائزة أفضل ابتكار في خدمة المتعاملين خلال حفل توزيع جوائز آسيا العقارية لعام 2023، وذلك تقديراً لنظام التقييم الذكي الرائد القائم على الذكاء الاصطناعي. ويحتفي برنامج الجوائز المرموق بالابتكار والتميز في قطاع العقارات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويشكّل التقييم العقاري خدمة في غاية الأهمية، تعزز وتدعم عملية اتخاذ القرار الاستثماري، وتسهم في تقليل المخاطر المالية، ولطالما واجهت عمليات التقييم التقليدية تحديات في تقييم العقارات. ولذا فقد أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نظام التقييم الذكي والمبتكر للوحدات العقاريّة بهدف إحداث ثورة في سوق العقارات الدولي، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: فخورون بالحصول على هذا التكريم المرموق لنظام التقييم الذكي في أراضي دبي. وهذا الإنجاز شهادة على التزامنا بالابتكار وتمكين المجتمع العقاري بخدمات عقارية استباقيّة وسلسة. وعبر توظيف التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ حقق النظام تطورات ملحوظة بعملية التقييم. كما يعكس الإنجاز الجهود المستدامة للدائرة للاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة.

تسريع التقييم

ويستفيد نظام التقييم الذكي من خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لتسريع عملية التقييم، ومن خلال تحليل الملايين من البيانات والمعاملات وميزات العقارات؛ يولد النظام تنبؤات دقيقة لقيم الممتلكات في غضون ثوانٍ. كما يلغي الحاجة إلى أي وثائق أو متطلبات ورقيّة، مما يسهل عملية التقييم بأكملها عبر التكامل مع الأنظمة وقواعد البيانات الخارجية.

وأشار ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك إلى أنّ نظام التقييم العقاري الذكي ساهم بشكل كبير بتقليل الوقت المطلوب لإصدار شهادات التقييم، لافتاً إلى أنه في السابق كانت العملية تستغرق ما يصل إلى 3 أيام، ولكن الآن وبفضل النظام المبتكر؛ يتم الانتهاء من عملية التقييم خلال 15 ثانية فقط. وأكّد أنّ هذا الإنجاز ينسجم تمامًا مع مهمة الدائرة في تقديم خدمات عقارية فعالة، والاستفادة من قوة التكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أنّه تم الاستفادة من نظام التقييم الذكي في مراقبة التصرفات العقارية التي بلغت 528 مليار درهم العام الماضي للحد من المضاربات والتلاعب في الأسعار. وأحدث النظام تحولًا في مشهد التقييم، حيث ساهم في تقليل التكاليف 40% سنويًا، مع توفير عمليات تقييم أسرع وأكثر دقة.

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