«أبوظبي الأول» ومنصة (WiFB) يطلقان «الريادة والابتكار بالشركات العائلية»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أبرم بنك أبوظبي الأول، شراكة مع منصة «المرأة في الشركات العائلية» (WiFB)؛ منصة المحتوى العالمية التي توفر منبراً مهماً للسيدات لمشاركة خبراتهن وتجاربهن وآرائهن حول الشركات والثروات العائلية، وذلك بهدف تدشين مبادرة مخصصة للريادة الفكرية للسيدات من صاحبات الشركات والثروات. ويهدف هذا التعاون لتمكين السيدات اللواتي يشغلن مناصب عليا في الأعمال والشركات العائلية، ويعتمدن على التنمية والابتكار، في ظل التغيرات والتطورات المتواصلة التي يشهدها العالم.

وبدعم من قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية لدى بنك أبوظبي الأول، ستتناول سلسلة «الريادة والابتكار في الشركات العائلية» الجديدة عدداً من العوامل التي تمكن الرائدات والقيادات النسائية من دفع عجلة النمو، وتعزيز كفاءة التعاون والعمل المشترك لإحداث التأثير الإيجابي في المجتمع والبيئة. وستسلط السلسلة، بمحتواها الهادف والموجه وحواراتها الغنية، الضوء على أساليب ووجهات النظر المتميزة التي تضيفها السيدات إلى عالم الأعمال والشركات العائلية.

ومع الارتفاع المتزايد في أعداد السيدات من أصحاب الثروات والمناصب القيادية العليا، فإن التعاون بين بنك أبوظبي الأول ومنصة (WiFB) سينظر في الاستراتيجيات والمهارات التي تتبعها القيادات النسائية في الشركات العائلية وصاحبات الثروات لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.

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