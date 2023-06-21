خطط تعاون بين «استثمر في الشارقة» ومؤسسات اقتصادية بيلاروسية

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» سلسلة من الاجتماعات مع وكالات الاستثمار والمصارف والمؤسسات التنموية البيلاروسية، وذلك خلال زيارة وفد من المكتب لمدينتي مينسك وسانت بطرسبرغ بهدف استكشاف فرص التعاون المستقبلية، والتعريف بالاستثمارات الواعدة في قطاعات اقتصاد الشارقة، والاطلاع على توجهات المستثمرين ووضع خطط واستراتيجيات لإنجاح الأعمال المشتركة.

وترأس الوفد خلال الزيارة، أحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وشمل برنامج الزيارة لقاءات جمعت وفد إمارة الشارقة بممثلين رفيعي المستوى للوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة البيلاروسية، والمركز الوطني البيلاروسي للتسويق ودراسة الأسعار، وبيلاروسيا هايتك بارك، وبنك التنمية في الجمهورية البيلاروسية.

وقال أحمد القصير إن الجانب البيلاروسي أبدى اهتماماً كبيراً بالفرص الاستثمارية التي تنتجها المسيرة التنموية الشاملة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن السياسات التنموية الحكيمة التي تتبعها الإمارة في تعزيز التنوع وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والتصنيع والرعاية الصحية والتعليم، تثمر دوماً شراكات جديدة بين الإمارة وأهم المراكز الاقتصادية العالمية. وقال محمد المشرخ إن الزيارة تجسد رؤية المكتب المتمثلة ببناء شراكات استراتيجية مع أهم وكالات الاستثمار والتنمية في العالم، مؤكداً أن الشارقة تعزز مكانتها بين أهم حاضنات الاستثمارات التي تدعم بناء الاقتصاد الحديث.

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