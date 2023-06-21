«غرفة أم القيوين» تقدم مزايا جديدة لمشاريع الشباب

المصدر: (أم القيوين - وام)

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تقدم غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في إطار استراتيجيتها الداعمة لمشاريع الشباب مزايا جديدة لأعضاء برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم وتطوير الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

ويأتي إطلاق هذه المزايا ضمن القرارات التي أصدرتها الغرفة مؤخراً لدعم اقتصاد الإمارة. وتشمل المزايا الجديدة رفع الحد الأعلى لاستحقاق الإعفاء لرسوم الترخيص من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية انضمام المشاريع القائمة لعضوية البرنامج شريطة أن تكون مستوفية لشروط العضوية ولم يمر 3 سنوات على تاريخ تأسيس المشروع.

وقال عمار العليلي مدير عام الغرفة إن هذه المزايا تأتي في إطار دعم المشاريع الوطنية وجاءت بعد الوقوف على احتياجات رواد الأعمال المواطنين بهدف تقليل الأعباء المالية والمساهمة في استمرارية المشاريع.

وأوضح أن هذه الخدمات يتم تقديمها حتى بعد انتهاء سنوات الإعفاء من رسوم الترخيص للمستفيد، إلى جانب إمكانية حصول صاحب العضوية على الحوافز التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمنشآت المواطنين الصغيرة والمتوسطة. منوهاً بأن الشباب الراغبين في الانضمام لبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب بإمكانهم التقديم لعضوية البرنامج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للغرفة و التسجيل في البرنامج.

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