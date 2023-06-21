سوق أبوظبي يختتم جولته الترويجية في لندن

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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اختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنجاح جولته الترويجية الثانية في العاصمة الإنجليزية لندن بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي.

وسلّطت الجولة الترويجية، التي جاءت على هامش فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر «إتش إس بي سي» لدول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهوده المبذولة في توسيع نطاق تفاعله مع قاعدته المتنامية من المستثمرين الدوليين ومؤسسات الاستثمار. وقد ضمّ هذا الوفد مسؤولين تنفيذيين من السوق والشركات المُدرجة فيه.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: كانت مشاركة وفدنا الذي ضم نخبة من كبار المسؤولين في سوق أبوظبي في لندن، بجانب الحضور اللافت من جانب المستثمرين من المؤسسات والشركات، عنواناً بارزاً لتنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بإمارة أبوظبي. ونجاح الحملة يعكس الزخم الكبير الذي تحققه الشركات المُدرجة بالسوق في دلالة على تنامي جاذبيته في الأسواق العالمية.

وفي الجولة التي استمرت يومين عقد وفد السوق 18 لقاءً مع المستثمرين عبر 8 لقاءات فردية و8 اجتماعات لـ20 من المستثمرين المؤسسيين، ومن ذلك بعض أكبر المستثمرين في الأسواق العامة ومديري الأصول والذين يديرون مجتمعين ما قيمته أكثر من 10 تريليونات دولار من الأصول المُدارة.

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