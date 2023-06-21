اهتمام استثماري دولي متزايد بأسواق رأس المال في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتم سوق دبي المالي بنجاح نسخته الثانية والمرتقبة من مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن هذا العام، والتي استقطبت نخبة من المؤسسات الاستثمارية البارزة من جميع أنحاء العالم، وسلّطت الضوء على جاذبية إمارة دبي المتنامية باحتسابها وجهة استثمارية استراتيجية، كما أبرزت الاهتمام القوي لدى المستثمرين العالميين بالاستفادة من المنصّات المبتكرة لسوق دبي المالي.

وبالتعاون مع مؤتمر بنك إتش إس بي سي لدول مجلس التعاون الخليجي تمّ تنظيم مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في لندن في يومي 14 و15 يونيو الجاري وبمشاركة 13 شركة مُدرجة في أسواق رأس المال في دبي ومنها سوق دبي المالي. وشملت هذه الشركات؛ هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ودو، وبنك دبي الإسلامي، وإعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإمباور، وسالك، وتعليم، وتيكوم، وأمانات، وأرامكس.

وشهدت فعاليات المؤتمر إقبالاً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية المرموقة التي شاركت باهتمام في الحوارات والعروض التقديمية المفصّلة، وتفاعلت مع فرص التواصل التي تم تنظيمها بهدف تعزيز التعاون المثمر مع سوق دبي المالي. واشتملت تلك الفعاليات على 87 اجتماعاً حصرياً تم عقدها مع نخبة من كبار ممثلي 100 صندوق استثماري عالمي يمثلهم 231 مستثمراً.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «أسهم مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن بترسيخ مكانتنا مركزاً مالياً عالمياً رائداً، وعزّز جاذبية أسواق رأس المال في دبي باحتسابها وجهة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

وتؤكّد المشاركة القوية للمؤسسات الاستثمارية الرائدة، والاستجابة الكبيرة من المستثمرين العالميين بشكل واضح الثقة المتزايدة بأسواق رأس المال في دبي. وفي هذا الإطار، يسرّنا أن نعرب عن امتناننا لتعاون القائمين على مؤتمر إتش إس بي سي لدول مجلس التعاون الخليجي في لندن، وكذلك لـ13 شركة مُدرجة في أسواقنا المالية، والتي حرصت على عرض الفرص الهائلة المتاحة في دبي. ومع التزامنا توفير منصّة قوية للمستثمرين الدوليين، نحن متفائلون بالمستقبل ومواصلة جهودنا الدؤوبة الهادفة إلى تحقيق الازدهار والنموّ في إمارة دبي».

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الإمارات العربية المتحدة: «يؤكد الازدهار المستمر للاكتتابات العامة الأولية في الأسواق المالية لدولة الإمارات أنها أصبحت مركزاً للاقتصاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبالرغم من التحدّيات العالمية المستمرة، فقد أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة عالية انعكست في ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين الذين يطمحون إلى دخول هذا السوق سريع النموّ. وانطلاقاً من حرصنا على تعريف مستثمرينا العالميين بالفرص المتاحة في دولة الإمارات، فقد سررنا باستضافة هذا المؤتمر لشركائنا في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم: «إن وجود المؤسسة في النسخة الثانية من مؤتمر المستثمرين العالميين في سنة 2023، يعكس أحد أوجه الصدقية العالية التي يتمتع بها السوق، الذي يشارك مع المستثمرين الدوليين ويعرض عليهم قصة نجاح إدراج «إمباور»، التي شهدت زيادة هائلة في الاكتتاب بمعدل 47 مرة، ليقدم لأولئك المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة العالية بـ«إمباور»، وباقتصاد دبي، ويزودهم في الوقت ذاته ما يحتاجونه من تفصيلات لنوع وحجم فرص الازدهار التي تزخر بها دبي و«إمباور» وباقي الشركات الأخرى المدرجة في سوق دبي المالي».

وأضاف إبراهيم سلطان الحدّاد الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «نحن سعداء بمشاركتنا في النجاح الكبير للجولة الترويجية لسوق دبي المالي في المملكة المتحدة. ولاحظنا استمرار زخم النمو واهتمام المستثمرين الدوليين بالأسواق القوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وعلى الأخص سوق دبي المالي. إطلاق سهم سالك كونه جزءاً من الطرح الأولي للشركة يُعد مثالاً بارزاً لنمونا الإقليمي في ظل الخلفية الاقتصادية العالمية، ما يعزز مكانة دبي وجهة استثمارية استراتيجية وجاذبة للمستثمرين الدوليين على حد سواء. ونحن على يقين بأن خطط النمو الطموحة لدبي ستؤدي إلى استمرار النمو الاقتصادي والتوسع، ما يفتح مزيداً من الفرص للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للانضمام إلى هذا النجاح».

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