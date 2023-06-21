5 أسهم تستحوذ على 58 % من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي- محمد عباس

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استحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على 58% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 354.08 مليون درهم، مع تركزها بشكل رئيسي في قطاعات العقار والبنوك والمرافق، وهي شركات: «إعمار العقارية» و«مصرف عجمان»، و«ديوا» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، مع سيولة جاوزت 205.3 ملايين درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3774.24 نقطة، في ختام جلسة أمس، متراجعاً بنسبة 0.34%، وقفز سهم «الفردوس القابضة» بالحد الأقصى إلى 0.392 درهم. وقاد سهما «أمان» و«أرامكس» ارتفاعات 13 شركة بالسوق، وارتفعا 3.7% و2.2% على التوالي.

وشهد سوق دبي المالي، ارتفاع أسهم اكتتاب القابضة 2.2%، والإثمار القابضة 1.95%، و بنك السلام- البحرين 1.4%، وشعاع كابيتال 0.78%، والخليج للملاحة 0.74%، وتبريد 0.35%.

سوق أبوظبي

وعزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات أمس، ثاني جلسات الأسبوع، وربح رأسماله السوقي نحو 6 مليارات درهم.

وزاد رأس المال السوقي لسوق أبوظبي من 2.712 تريليون درهم في ختام جلسة أول أمس، إلى 2.718 تريليون درهم أمس.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9463.83 نقطة، وارتفع في سوق أبوظبي أسهم جلفار 6.2%، ورأس الخيمة العقارية 6.1%، وبرجيل القابضة 1.8%، وألفا ظبي القابضة 1.1%، ودانة غاز 1.1%، وملتيبلاي 0.64%، وأبوظبي الأول 0.15%.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 209.5 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي» بسيولة جاوزت 127.9 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 68.56 مليون درهم.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.27 مليار درهم موزعة بواقع 915.97 مليون درهم في سوق أبوظبي و354.08 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 417.85 مليون سهم عبر تنفيذ 19.18 ألف صفقة.

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