«سمانا» تدشن مشروع «سكايروس» بتكلفة 510 ملايين درهم

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «سمانا للتطوير العقاري» تدشين مشروعها السكني «سكايروس» بتكلفة 510 ملايين درهم في منطقة «آرجان». ويستمد المشروع فكرة تصميمه واسمه من جزيرة «سكايروس» الشهيرة في اليونان، المعروفة بشواطئها البيضاء، وكهوفها البحرية، وقُراها المطلة على شاطئ البحر.

يتكون المشروع من 3 طوابق سفلية + طابق + 17 طابقاً علوياً. ويقع بمنطقة «آرجان»، على مقربة من «شارع الخيل» السريع و«شارع محمد بن زايد». وتحيط معالم بارزة عدة بالمشروع من أبرزها «حديقة ميراكل دبي»، و«حديقة الفراشات»، و«القرية العالمية»، و«دبي أوتودروم»، و«مول الإمارات»، و«سيتي سنتر».

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»: «نلمس اهتماماً كبيراً بمشروعاتنا من المستثمرين الأوروبيين، والروس، والمنتمين إلى رابطة الدول المستقلة، خاصة المشروعات التي تجسد الجزر اليونانية في أسمائها وتصاميمها.

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