«كابيتال انتليجنس» تثبّت تصنيف «أبوظبي الأول»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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ثبتت مؤسسة «كابيتال انتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك أبوظبي الأول» عند «AA-» كما ثبتت تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «A1+»، وكلا التصنيفين من الدرجة المرتفعة، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته المؤسسة أمس. وأفادت «كابيتال انتليجنس» بأنها منحت البنك نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت المؤسسة تصنيفها للقدرة المالية الذاتية لدى البنك عند «A-»، وهو أيضاً نفس التصنيف الذي ثبتته المؤسسة للقوة المالية الجوهرية التي يتمتع بها البنك.

وصنفت «كابيتال انتليجنس» مستوى الدعم غير التقليدي الذي يحظى به «بنك أبوظبي الأول» عند درجة شديدة الارتفاع.

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