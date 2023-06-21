تعثّر صفقة الاستحواذ على «لازار»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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خاضت شركة «القابضة»؛ إحدى كبرى الشركات القابضة على مستوى المنطقة، مباحثات مبدئية بغرض الاستحواذ على «لازار»، الذي يُصنّف أكبر بنك استثماري مستقل على مستوى العالم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «فاينينشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، فقد التقى مسؤولون من «القابضة»، التي تُعد ثالث أكبر صندوق استثماري سيادي في أبوظبي، مع نظرائهم في «لازار» منذ بضعة أشهر، وخاض الجانبان مباحثات في شأن صفقة الاستحواذ على البنك العريق الذي أسس في نيويورك منذ 175 عاماً. وأفادت الوكالة بأن المباحثات أخفقت بسبب خلافات بين الطرفين في شأن مستقبل استقلالية «لازار».

ومن الجدير بالذكر أن القيمة السوقية لبنك «لازار» تبلغ 3.6 مليارات دولار. ويمتلك البنك وحدة لإدارة الأصول تُدير أصولاً على مستوى العالم تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 235 مليار دولار. وقد تراجعت قيمة سهم «لازار» في العام الجاري بنسبة 7.4%.

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