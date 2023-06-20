574 مليار درهم.. أصول "المركزي" الأجنبية لأعلى مستوى في تاريخها بنهاية أبريل

المصدر: وام

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تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 574 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة، اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 6.85% من 537.39 مليار درهم خلال مارس الماضي إلى 574.18 مليار درهم في نهاية إبريل 2023، بزيادة تعادل 36.8 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 27% مقابل 452.18 مليار درهم خلال إبريل 2022، بزيادة تعادل نحو 122 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس شهري بنسبة 4.7% إلى 158 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي، مقابل نحو 150.92 مليار درهم في مارس السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 123.6% مقابل 127.78 مليار درهم في إبريل 2022.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 366.51 مليار درهم مع نهاية إبريل الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 7.8% مقارنة بنحو 339.98 مليار درهم في مارس الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 39% مقابل 264.1 مليار درهم في إبريل 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 49.67 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 6.8% أو ما يعادل 3.2 مليار درهم مقارنة بنحو 46.49 مليار درهم في مارس السابق عليه.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.

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