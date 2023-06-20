«حديد الإمارات أركان» تعتمد نموذجاً تشغيلياً جديداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتمدت مجموعة حديد الإمارات أركان نموذجاً تشغيلياً جديداً، يقوم على إنشاء وحدتين منفصلتين لإدارة الأعمال، وهما وحدة حديد الإمارات، ووحدة مواد البناء، بهدف الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لأعمال الصلب ومواد البناء.

وسيكون لكل وحدة أعمال رئيس تنفيذي يركز على دفع النمو والتطور، ويتبع مباشرة للمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وسيتولى سعيد الغافري مسؤولية وحدة أعمال حديد الإمارات بصفته رئيساً تنفيذياً، في حين يتولى سعيد الظاهري وحدة أعمال مواد البناء بصفته رئيساً تنفيذياً بالإنابة ونائباً لرئيس الشؤون التجارية.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي: «نحرص على اتباع أفضل السبل لتمكين المجموعة من الاستفادة من نقاط القوة والقدرات التكاملية لوحدتي حديد الإمارات، ومواد البناء لتحقيق طموحاتنا الاستراتيجية وتطلعاتنا لمزيد من النمو. توصلنا إلى نموذج تشغيلي من شأنه دفع تقدمنا وتعزيز كفاءة عملياتنا، وتمهيد الطريق نحو نجاحات أكبر في المستقبل».

وأضاف: «يعتمد النموذج الجديد على قيمنا الموحدة القائمة على رأس المال البشري، والمساءلة، والابتكار، وذلك انطلاقاً من ثقافة الفريق الواحد، التي ستمكننا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بالتزامن مع توفير المزيد من فرص التطور والازدهار لموظفينا».

وستحظى وحدتا الأعمال الجديدتان بدعم من الأقسام المساندة المركزية، بما في ذلك المالية، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا، والاستراتيجية والتحول، إضافة إلى قسم جديد للمشاريع.

وخلال عام 2021 أنجزت صفقة اندماج حديد الإمارات وأركان لمواد البناء لتشكيل حديد الإمارات أركان، ومنذ ذلك الحين انطلقت الشركة الجديدة في رحلة تحول لتوحيد الأقسام المختلفة، وضمان انسيابية أعمالها، مع إبقاء الأولوية لسلامة موظفيها، وتحقيق كفاءة العمليات وتعزيز موقفها المالي وتطوير خريطة طريق لإزالة الكربون لتحقيق صافي صفر انبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

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