إنجاز 97 % من المرحلة الثالثة بمشروع ريفيرا

المصدر: دبي - البيان

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حققت «عزيزي»، شركة التطوير العقاري الخاصة في الإمارات، تقدماً سريعاً في عمليات الإنشاء الخاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع ريفيرا، مجمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية في قلب مدينة محمد بن راشد التي تشهد إقبالاً كبيراً، وعلى مقربة من أبرز مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في دبي، حيث تم إنجاز 97 %، من إنشاءات المرحلة الثالثة حتى الآن، مع جدولة عمليات التسليم في الربع الثاني والربع الثالث من عام 2023، وذلك بفضل زيادة إجمالي القوى العاملة في ريفيرا إلى أكثر من 5000 لتسريع عملية الإنشاء.

ويمثل «ريفيرا» جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يعد وجهة أنيقة على الواجهة البحرية، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16.000 وحدة سكنية.

وتمّ تجهيز مباني المرحلة الثالثة بشكل كامل بصالات رياضية، وحمامات سباحة، وغرف ساونا، وغرف بخار، ومناطق لعب للأطفال، محاطة بمساحات خضراء مفتوحة ومرافق راحة أخرى تعزز نمط الحياة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير: «نشهد تقدّماً سريعاً في مشروعنا الضخم الحيوي، حيث سيصبح قريباً موطناً للعديد من المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وتعد عمليات الإنشاء السريعة وعالية الجودة والقيمة المضافة الاستثنائيّة للمشروع من أبرز العوامل التي عزّزت من شعبيّة المشروع، إذ ساهم ريفيرا في إشباع الطلب المرتفع بشكل استثنائي والمتزايد على المجتمعات ذات العائد الاستثماري المرتفع، والموقع الاستراتيجي المثالي الذي يحظى باهتمام ملحوظ من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. ستضم ريفيرا قريباً أكثر من 16000 عائلة، مع تسليم عملاء المرحلة الثالثة وحداتهم السكنية في الأشهر المقبلة، مما يمثل معلماً رئيسياً يعزّز الفخر ويثير حماسنا جميعاً في عزيزي للتطوير».

وصُمم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي في دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

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