«ناسداك دبي» ترحب بإدراج صكوك أرادَ بـ500 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحبت ناسداك دبي بالإدراج الأول لصكوك شركة أرادَ، المطور العقاري الرئيسي الأسرع نمواً في دولة الإمارات، والتي بلغت قيمتها 500 مليون دولار، وتعد هذه الصكوك أولى إصدارات شركة أرادَ في البورصات المالية الدولية للمنطقة، الأمر الذي يُعزز مكانة دبي واحدة من أكبر أسواق إدراج الصكوك عالمياً؛ حيث وصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 77 مليار دولار.

وبمناسبة نجاح الإدراج الأول لصكوك أرادَ قام أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، بقرع جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي.

ويعد إدراج صكوك أرادَ في دولة الإمارات الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بعد إدراجها في بورصة لندن العام الماضي، ومن الجدير بالذكر أن وكالة موديز وفيتش منحتا شركة أرادَ تصنيفات ائتمانية B1 و B+ لأول مرة، قبل الإدراج الناجح لصكوكها في العام الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبذلك تكون شركة أرادَ أصغر شركة خاصة في دولة الإمارات تحصل على تصنيفات ائتمانية في عام 2022.

وقال أحمد الخشيبي: «نحن سعداء بإدراج صكوكنا الافتتاحية في ناسداك دبي، التي توفر لنا منصة حسَنة التنظيم تمتاز بوصولها لقاعدة مستثمرينا حول العالم، ويؤكد الطلب الكبير على صكوكنا من قبل الممولين في جميع أنحاء العالم إلى ثقة السوق في مسيرة نمونا الاستثنائية وسجل حوكمتنا المتميز، وخطط مشاريعنا المستقبلية».

التزام راسخ

وقال حامد علي: «في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز الابتكار وتسهيل نمو السوق المالية، كرست ناسداك دبي جهودها لتوفير منصة نموذجية للشركات؛ مثل أرادَ، لتمكينها من الوصول إلى المستثمرين العالميين، والمساهمة في ازدهار دولة الإمارات والمنطقة ككل، ويسرنا الترحيب بإدراج الصكوك الافتتاحية لشركة أرادَ في ناسداك دبي، والذي يُعزز الثقة بإطارنا التنظيمي وبجهودنا الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أكبر الأسواق لإدراج الصكوك على مستوى المنطقة».

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أرادَ تعمل منذ إنشائها في عام 2017 على مشاريع قيد التطوير في إمارتي الشارقة ودبي، تصل قيمتها إلى 38 مليار درهم، وقد حققت متوسط نمو مبيعات مذهلاً بنسبة 30% على أساس سنوي، كما أنجزت أكثر من 7000 منزل في مجتمعاتها الحضرية المتكاملة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز