عطلة عيد الأضحى للأسواق المالية من 27 حتى 30 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه استناداً إلى التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية رقم (05) لسنة 2023 بشأن عطلة عید الأضحى المبارك لسنة 1444 ھـ ، فقد تقرر - وبعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي - أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك بالأسواق المالية اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة (الموافق 27 يونيو) وحتى يوم الجمعة 12 ذي الحجة (الموافق 30 يونيو)، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 3 يوليو 2023.

وبالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع فإنه يترك لها تحديد موعد بدء ونهاية الإجازة وفق ما تستدعيه متطلبات العمل والمصلحة العامة.

وذكرت الهيئة في بيان أنها تغتنم هذه الفرصة لترفع أسمى آیات التھاني والتبریكات إلى مقام صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان - رئیس الدولة - "حفظه الله"، وإلى أخیه صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانھما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلین المولى عز وجل أن یعید ھذه المناسبة السعیدة على سموھم وعلى شعب دولة الإمارات العربیة المتحدة والأمتین العربیة والإسلامیة بالخير واليمن والبركات.

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