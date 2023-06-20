بنك المارية المحلي يُطلق منصة مصرفية للشركات

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلن بنك المارية المحلي، إطلاق منصته المصرفية للشركات، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع. وتوفر المنصة جميع أنواع الأعمال، بما في ذلك القدرة على فتح حساب مصرفي رقمي بالكامل من خلال تطبيق الهاتف المحمول، بدون حد أدنى للرصيد، وبدون أي رسوم شهرية، كما سيوفر مجموعة من المزايا، ومن ضمنها: السماح بالحد الأدنى من الرصيد عند فتح الحساب، وإتاحة الوصول إلى السوق، والاستفادة من خدمات وحلول بنكية مبتكرة.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «يلتزم صندوق خليفة بدوره بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة واستكشاف طرق ابتكارية جديدة تركز على تمكين قدراتهم الرقمية، ومن شأن شراكتنا مع بنك المارية المحلي أن تعزز جهودنا في رقمنة الأعمال في الإمارات، إذ يوفر البنك منصة أعمال بنكية مخصصة للشركات من جميع الأحجام في الإمارات مزودة بخدمات رقمية».

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