اتفاقية تعاون بين «اقتصادية الشارقة» ومجلس سيدات الأعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اتفاقية تعاون مع مجلس سيدات أعمال الشارقة. ونصت بنود الاتفاقية على تمكين المجلس من تقديم بعض خدمات اقتصادية الشارقة الإلكترونية للمتعاملين ولإنجاز المعاملات وتبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع المشترك، بالإضافة إلى تبادل المشورة والدعم في المجالات المشتركة.

وأشاد سلطان عبد الله بن هدة السويدي، بالتواصل القائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة الإمارة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعزز من منظومة التكامل بين الطرفين في إطار شراكة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة، وتسهم في تطوير الأعمال والتبسيط على المستثمرين والمتعاملين.

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة «مجلس سيدات أعمال الشارقة» التزام المجلس بتوفير الدعم الشامل لعضواته، وتمكين سيدات الأعمال الإماراتيات في مختلف القطاعات، عبر إزالة كافة العقبات أمام أنشطتهن وخدماتهن.

وقالت: تهدف شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى تقديم خدمات متطورة وأساسية لأي سيدة أعمال، وتتنوع هذه الخدمات المندرجة تحت الاتفاقية بين تجديد التراخيص وطباعة شهادة الرخصة والاستعلام عن الرخصة بمعايير بحث متعددة دون الحاجة إلى زيارة الدائرة، في سعي نابع عن إدراكنا لأهمية عامل الوقت في قطاع الأعمال، وتأثيره البالغ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية وفعاليتها.

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