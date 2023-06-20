دبي تستضيف معرضاً دولياً للعملات الرقمية والتشفير 7 سبتمبر

المصدر: (دبي – البيان)

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تستضيف دبي يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، فعاليات المعرض الدولي للعملات الرقمية والتشفير والبلوك تشين «ICBM Expo» بقاعة فيستفال أرينا في دبي بمشاركة 35 دولة و150 شركة دولية و75 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين. تنظم المعرض شركتا «بيرفكت لاند للفعاليات» و«360 للفعاليات» كمنصة عالمية تجمع بين قادة الفكر ورجال الأعمال والمبتكرين من مجالات العملات الرقمية والتشفير وتكنولوجيا البلوك تشين، كما يوفر فرصة فريدة للمهنيين من أجل التواصل وتبادل الخيرات.

وقالت سماح أبوعوف، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرفكت لاند للفعاليات»: المعرض خطوة مهم لمواكبة التغير الكبير للعملات الرقمية التي تشهد انتشاراً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص في الإمارات. وأضافت: يشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث العالمي وليس بجديد على دولة الإمارات العربية ودبي خاصة استضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى، لا سيما في مجالات الاقتصاد والعملات، وكذلك النجاحات المتتالية للإمارة وجذب أنظار العالم أجمع بقدرتها المتميزة في تنظيم الأحداث.

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