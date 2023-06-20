«المالية» و«الطاقة» يعززان مكاسب الأسهم بـ13 ملياراً

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 13 مليار درهم، بدعم أسهم المالية والبنوك والطاقة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة من 3.35 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة إلى 3.36 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.71 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و653.62 مليار درهم للأسهم المدرجة بسوق دبي.

صفقات

وسجل السوقان إجمالي 22 ألف صفقة شملت 456.9 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 296.9 مليون سهم في سوق دبي و160 مليون سهم في سوق أبوظبي.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.37 مليار درهم بختام جلسة أمس توزعت بين 499.6 مليون درهم في سوق دبي، و876.8 مليون درهم في سوق أبوظبي.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3787.07 نقطة، متراجعاً هامشياً بنسبة 0.05%، وشهد السوق صعود سهم «الفردوس القابضة» بالحد الأقصى 14.8% إلى 0.341 درهم، وبنك المشرق 3.6%، وأملاك للتمويل 3.5%، وسلامة 3.5%، وسوق دبي المالي 3.3%، وزاد إعمار للتطوير 2.16%، وسالك 0.95% عند سعر 3.2 دراهم وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

وتصدر سهما «بنك المشرق» و«أملاك للتمويل» ارتفاعات 17 شركة بسوق دبي، وارتفعا 3.6% و3.5% على التوالي، في حين استحوذ سهم «سوق دبي المالي» على سيولة جاوزت 57.3 مليون درهم، بنسبة 11.5% من سيولة السوق الإجمالية، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 54.66%، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 53.4%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، إلى مستوى 9453.32 نقطة، مرتفعاً هامشياً بنسبة 0.07%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 213.7 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 111.4 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة جاوزت 51.9 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أريد 15%، وحياة للتأمين 8.4%، وجي أف أتش المالية 5.9%، وطاقة 3.8%، وبرجيل القابضة 2.3%.

وزاد رابكو للاستثمار 1.58%، والياه سات 1.2%، وبروج 1.16%.

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