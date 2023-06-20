«الضرائب» تنظم جولتي دعم في عجمان ورأس الخيمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصلت مبادرة «الدعم الضريبي»، التي تُنظِّمها الهيئة الاتحادية للضرائب للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال فعالياتها في إمارات الدولة، لتوفير التوعية الضريبية، ورفع مستوى الامتثال الضريبي، حيث تم عقد جولتين توعيتين جديدتين، خلال شهر مايو الماضي، في إطار مُبادرة «الدعم الضريبي»؛ حيث عُقدت الجولة الأولى على مدى يومي الثالث والرابع من شهر مايو 2023، بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز الهاجس لخدمات رجال الأعمال- تسهيل في إمارة عجمان، وعُقدت الثانية بالتعاون بين الهيئة ومركز بيانات الإمارات– تسهيل في إمارة رأس الخيمة على مدى يومي السادس عشر والسابع عشر من الشهر ذاته.

وقامت الهيئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بتنظيم 7 جولات توعية. عقدت الجولة الأولى في إطار مبادرة «الدعم الضريبي» يومي 24 و25 يناير، بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومركز «ون تايم بزنس سلوشن» – عود ميثاء – دبي، وعُقدت الثانية 14 و15 فبراير بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومركز تدبير – الهيلي مول في مدينة العين، ثم عقدت الجولة الثالثة في الفجيرة يومي 21 و22 من الشهر ذاته، بالتعاون بين الهيئة ومركز المستند لخدمات رجال الأعمال – تسهيل.وعُقدت الجولة الرابعة 7و8 مارس، بالتعاون بين الهيئة ومركز معاملات لتخليص المعاملات - تسهيل في أم القيوين، بينما عُقدت الجولة الخامسة في الشارقة 14و15 من الشهر ذاته، بالتعاون بين الهيئة ومركز الثقة للخدمات المتكاملة – تسهيل، ثم تم عقد الجولتين السادسة والسابعة في عجمان ورأس الخيمة، الشهر الماضي.

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