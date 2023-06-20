«راكز» تطلع مجتمع الأعمال على مستجدات ضريبة الشركات

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة نقاشية لتعريف أعضاء مجتمع أعمالها على مستجدات نظام ضريبة الشركات الاتحادي والذي دخل حيّز التنفيذ مؤخراً في دولة الإمارات، وتخطط راكز لتنظيم المزيد من الفعاليات المستقبلية والمتعلقة بضريبة الشركات لضمان بقاء أعضاء مجتمع أعمالها على اطلاع دائم بأحدث اللوائح التي تتطلب الامتثال.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تأتي هذه الندوة لدعم مجتمع أعمالنا وتوضيح الأمور المتعلقة بالالتزامات الضريبية وتقديم أدوات تساعد على تنفيذ متطلبات الامتثال.

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