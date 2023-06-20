اقتصادية رأس الخيمة تطلق مبادرة «انتبه وتسوق بأمان»

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح)

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أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرة «انتبه وتسوق بأمان»، من خلال زيارة عدد من المنشآت التجارية الكبرى في الإمارة ومراقبة عمليات شراء المستهلكين، بدءاً من اختيار المنتجات، ووصولاً لنقطة الدفع واستلام الفاتورة.

ولوحظ أن المستهلكين لا يقومون بالتدقيق على الأسعار المدونة على المنتج أو على الرف أو تلك، التي تظهر أثناء الدفع عند منافذ الدفع، ويرجع ذلك لأسباب عدة، من ضمنها العجلة والإسراع في إتمام الشراء والانصراف من المتجر، أو لثقة المستهلك الكاملة، أو لقلة الوعي بحقوقه كونه مستهلكاً.

وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن قسم الحماية التجارية قام بجولة تفتيشية، خلال المبادرة، للتأكد من التزام المنشآت التجارية وخلوها من حالات عدم تطابق الأسعار لما هو مدون في البرنامج الآلي لمراقبة الأسعار.

وأكد أهمية دور المستهلكين في التعاون مع إدارة الرقابة والحماية التجارية، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن أي عمليات غش تجاري في الأسواق، وذلك من خلال التواصل مع الدائرة، عبر قنوات الاتصال المعتمدة، مشيراً إلى أن مسؤولية التأكد من تطابق الأسعار ومقارنتها تقع على التاجر والمستهلك معاً.

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