شراكة بين «برينستون ديجيتال غروب» و«تاتا للطاقة المتجددة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركتين تستثمر فيهما مبادلة، وهما «برينستون ديجيتال غروب»؛ الرائدة في مجال مراكز البيانات في آسيا، و«تاتا للطاقة المتجددة»؛ من كبرى شركات الطاقة المتجددة في الهند، وذلك بهدف توريد طاقة كهربائية نظيفة لأحد مراكز البيانات الرئيسة التابعة لشركة «برينستون ديجيتال غروب» في الهند.

وتنص الاتفاقية على دخول «برينستون ديجيتال غروب» و«تاتا للطاقة المتجددة» استثماراً مشتركاً في محطة للطاقة الشمسية تقوم بتوريد الطاقة الكهربائية النظيفة إلى مركز بيانات «أم يو 1» التابع لشركة «برينستون ديجيتال غروب» في منطقة «أيرولي» في مومباي.

وستبدأ محطة الطاقة الشمسية، التي تقع في منطقة «نانديد» بولاية «ماهاراشترا»، بتوريد الكهرباء النظيفة في شهر يونيو الجاري، وستتمكن من رفع قدرتها الإنتاجية عند اكتمال المراحل المستقبلية للمحطة. وستساعد محطة الطاقة الشمسية مركز بيانات «أم يو 1» على تحقيق هدفه المتمثل في رفع إسهام الطاقة المتجددة في تشغيله إلى 50 %.

وقال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في «مبادلة»: نحن سعداء بهذه الشراكة. لقد استثمرنا في هاتين الشركتين لأن أعمالهما تتوافق مع تركيزنا على إيجاد القيمة الإضافية وتحقيق نتائج إيجابية للمجتمع، ومع قناعتنا بأن الرقمنة تعد عنصراً حيوياً لتحقيق التقدم والنمو الاجتماعي والاقتصادي.

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