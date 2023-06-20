اتفاقية لتمكين الشركات متناهية الصغر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقعت دار التمويل، المؤسسة المالية الرائدة المتخصصة في التمويل، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال مذكرة تفاهم، لتعزيز نمو وتطوير قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الدولة. ووقع الاتفاقية في أبوظبي كل من محمد عبدالله جمعة القبيسي، مؤسس دار التمويل، وسند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، بصفتهما ممثلين عن مؤسساتهما.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لكل من دار التمويل وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، وجهودهما المتفانية في تطوير قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن خبراتهما في تقديم الخدمات المالية المتنوعة. وبموجب الاتفاقية ستقدم دار التمويل، التابعة لمجموعة دار التمويل، مجموعة من التسهيلات المالية لأعضاء جمعية الإمارات لريادة الأعمال.

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