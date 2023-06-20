«مالية أبوظبي» تطلق دورة الموازنة 2024

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظّمت دائرة المالية في أبوظبي حدثاً لإطلاق دورة الموازنة لعام 2024، بمشاركة أكثر من 400 مشارك من مختلف الهيئات والجهات الحكومية في الإمارة. وناقش الحدث أفضل الوسائل والممارسات لتخصيص الموارد الحكومية بكفاءة وفعالية، وعرض مجموعة من المحاور في إطار إعداد موازنة 2024، والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز النمو والتطوير في القطاع المالي، بما ينسجم مع الأولويات الحكومية، ويسهم في ترسيخ منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، من خلال تبنّي مفاهيم الابتكار والتعاون والشفافية، وتضافر الجهود وتوحيدها وتوجيهها نحو السبل الصحيحة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وقالت بثينة المزروعي، مدير عام الشؤون المالية الحكومية بالإنابة في الدائرة: نتطلّع من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الكفاءة المالية، وترسيخ قيم الشفافية في أداء القطاع المالي، بما يعكس توجيهات قيادتنا الرشيدة، لتحسين جودة الخدمات المقدّمة في الإمارة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.

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