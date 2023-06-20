3 مليارات درهم مبيعات «ماج» في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ماج» للتطوير العقاري وصول مبيعاتها في الربع الأول من العام الجاري إلى 3 مليارات درهم، والتي تحققت من مشاريعها المختلفة. وتم بيع جميع وحدات التاون هاوس البالغ عددها 93 منزلاً، إلى جانب بيع 70 % من الوحدات في مشروع «كيتورا ريزيرف» السكني الفاخر للشركة في مدينة محمد بن راشد، دستركت 7 في ميدان. ويقدم المشروع نموذجاً فريداً يسهم في إحداث تحويل جذري في حياة قاطنيه، وذلك من خلال التصميم الاستثنائي للمساحات داخل الوحدات.

أما في مشروع «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد»، ضمن منتجع «كيتورا» الذي يقع مباشرة على خور دبي مقابل محمية الحياة البرية في رأس الخور، فتم بيع جميع وحدات البنتهاوس التي تتمتع بإطلالة بانورامية بزاوية 360 على أفق دبي، وشقق «سكاي» المكونة من غرفتين، إضافة إلى بيع منزلين فخمين من 12 منزلاً في هذا المشروع.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في «ماج»: سعدنا بالاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين إزاء مشاريعنا المختلفة، وخاصة «كيتورا ريزيريف» و«منتجع كيتورا»، اللذين سيطرحان تعريفاً مبتكراً للقطاع العقاري لما يشتملان عليه من مزايا الرفاهية الفريدة والخصائص الاستثنائية. إن الطلب المتزايد على مشاريعنا يؤكد على حيوية قطاع دبي العقاري، وفعالية نهجنا الاستراتيجي الذي نعتمد عليه عند إطلاق مشاريعنا في السوق.

إننا في «ماج» ننطلق من مهمة واضحة، وهي العمل على الارتقاء بحياة السكان وإثراء حياتهم؛ لذا فإننا على يقين تام من أن كل واحد من مشاريعنا يمكنه تلبية توقعات الجميع. وستعلن «ماج» قريباً إطلاق وحدات إضافية للبيع عبر مشاريع كيتورا، وذلك بناءً على الاهتمام الذي يبديه المستثمرون والطلبات المقدمة منهم.

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