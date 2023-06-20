إطلاق «برج الحبتور» رسمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الحبتور إطلاق «برج الحبتور»، وهو مشروع سكني فاخر يرسي معايير جديدة لمفهوم الحياة الحضرية، ويتيح مجموعة واسعة من المرافق عالمية المستوى.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الرسمي، الذي أقيم في مسرح «لابيرل» في الحبتور سيتي دبي، بحضور محمد الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الحبتور»، إلى جانب مجموعة من الشخصيات والضيوف.

ويقدم «برج الحبتور»، المشروع السكني، الذي يقدر بمليارات الدراهم، مفهوماً جديداً للرفاهية والراحة، حيث يضم 82 طابقاً بإطلالات بانورامية على برج خليفة، وقناة دبي المائية، و«ميدان» ومياه الخليج العربي، كما يتيح المشروع تجربة فريدة ونابضة بالحياة لقاطنيه، تجمع وسائل الراحة المتنوعة والفاخرة بإطلالات على أبرز معالم المدينة، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التشييد في غضون ثلاث سنوات، ليصبح أحد أكثر المباني المتميزة، والمستدامة ابتكاراً.

وقال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «نفخر بإطلاق «برج الحبتور» الفاخر، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لعملائنا، من خلال تصميم وبناء مشاريع سكنية فريدة، ونتطلّع في مجموعة الحبتور إلى التميز الدائم للارتقاء بمعايير الراحة والأناقة، استمراراً لإرثنا المتميز في تطوير مشاريع استثنائية بكل المقاييس، ونحرص من خلال برج الحبتور على توفير تمازج فريد بين الرفاهية ووسائل الراحة الحديثة والإطلالات الساحرة، لإتاحة تجربة مميزة للقاطنين، مع الاهتمام بأدق التفاصيل، ضمن هذا البرج السكني الذي يلبي أعلى معايير الجودة، ويوفر كل السبل والمقومات، التي تضمن نمط معيشة استثنائي».

ويأتي إطلاق المشروع في ظل الأداء القوي للقطاع العقاري في الإمارة، إذ أشار تقرير «توقعات سوق العقارات في دبي لعام 2023» إلى الآفاق الكبيرة لتوسع سوق العقارات الفاخرة في الإمارة خلال الأشهر المقبلة، ليشهد نمواً هائلاً في الأسعار مع نهاية العام الجاري، وسيسهم تشييد برج الحبتور في نمو السوق، والارتقاء بمستوى الجودة والتميز، وتعزيز تنوع محفظة العقارات الفاخرة في دبي.

كما يتفرد برج الحبتور بكونه مصمماً بدقة متناهية لتقديم تجربة حياة متميزة، تجمع بين الرفاهية والراحة والخصوصية، ليشكل بذلك وجهة سكنية هادئة في قلب المدينة النابض بالحياة، ويرسي معايير جديدة للحياة الفاخرة، وسيتيح هذا البرج لقاطنيه تجربة سكنية عصرية عالية المستوى، توفر مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق الترفيهية، التي تشمل 18 مصعداً عالي السرعة، ومجموعة من وسائل الراحة المتنوعة.

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