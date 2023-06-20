«الزورا» تكشف عن فلل «بيتش هيلز» في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

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كشفت شركة الزورا للتطوير العقاري تفاصيل مشروعها الجديد «فلل بيتش هيلز» السكني الفاخر على شاطئ البحر.

ويمتد المشروع، الذي يقع على شواطئ الخليج العربي بجوار منتجع «ذا أوبيروي بيتش ريزورت الزورا»، على أربعة صفوف من الفلل الفاخرة المؤلفة من أربع غرف نوم، وبمساحات واسعة، مع إطلالات ساحرة تطل على شاطئ الزورا الرملي الأبيض في عجمان، الذي يتميز بمياهه الزرقاء النقية الصافية، ويوفر تجربة الاستمتاع باستخدام الشاطئ الخاص للمشروع، ويشكل المشروع الوجهة المثالية للأشخاص، الذين ينشدون السكينة والهدوء.

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: «يضيف مشروع فلل بيتش هيلز بُعداً جديداً إلى محفظة مدينة الزورا، لما يوفره من تجربة فريدة تلبي تطلّعات المعيشة العصرية الفاخرة». وأكد أن المشروع يعتبر دليلاً على التزامنا بتعزيز مشاريع محفظتنا العقارية وتنوّعها.

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