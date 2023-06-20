48 ألف حملة تفتيشية لـ«اقتصادية عجمان» خلال النصف الأول

المصدر: (عجمان ـ وام)

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أظهر تقرير أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، حول الرقابة التجارية وحماية المستهلكين للنصف الأول من عام 2023، أن الدائرة نظمت خلال هذه الفترة 48 ألفاً و315 حملة تفتيشية، شكلت ما نسبته 100% من خطة الحملات التفتيشية المجدولة حضورياً وإلكترونياً.

وقال التقرير إن الدائرة تمكنت خلال الأشهر الستة الأولى من حل 95% من شكاوى حماية المستهلك، بينما بلغت نسبة التزام الدائرة بحل شكاوى العلامات والوكالات التجارية ضمن الوقت المحدد نسبة 95%.

وذكر عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن الحملات التفتيشية على المنشآت الاقتصادية خلال النصف الأول جاءت ضمن خطة التفتيش الميداني السنوية للدائرة، مؤكداً أن الحماية التجارية وحماية المستهلكين تأتي على رأس أولوياتها.

وقال إن الدائرة استقبلت خلال الأشهر الستة المنصرمة، 2337 شكوى تخص حماية المستهلك وشكوى تعدٍّ على العلامات التجارية، تم التحقق منها جميعاً وحلّها في الوقت المحدد فيما بلغت قيمة تسوية شكاوى حماية المستهلكين حوالي 7 ملايين درهم.

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