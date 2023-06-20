«سيراميك رأس الخيمة» تبدأ الإنتاج بمصنعها في بنغلاديش بحلول 2025

المصدر: (أبوظبي – وام)

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قال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة «سيراميك رأس الخيمة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: إن الشركة بصدد الحصول على التراخيص اللازمة لتدشين مصنعها في بنغلاديش، متوقّعاً أن يبدأ إنتاج المصنع بحلول عام 2025.

وأضاف: إن إنتاج المصنع الجديد سيصل إلى نحو 4.8 ملايين متر مربع من البلاط و400 ألف قطعة من الصنابير سنوياً، وهو ما سيسهم في تعزيز إنتاج الشركة البالغ حالياً 118 مليون متر مربع من البلاط و5.7 ملايين قطعة من الأدوات الصحية سنوياً.

وأوضح مسعد أن «سيراميك رأس الخيمة» تواصل العمل للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة في المملكة العربية السعودية، بعد توقيعها اتفاقية استثمار مشروطة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، للبدء في بناء مصنع للشركة بمدينة ينبع الصناعية، وذلك ضمن خططها لإطلاق مشاريع جديدة في المملكة. وأكد قوة أداء الشركة في أسواقها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خصوصاً في سوق الإمارات. وتوقع أن تواصل الشركة تحقيق نتائج مالية قوية في أرباحها وإيراداتها بعدما نجحت في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 12.7% خلال الربع الأول.

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