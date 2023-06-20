مناطق استراحة لسائقي التوصيل بدبي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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خصصت دبي مناطق استراحة خاصة بسائقي التوصيل من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل. وطالبت جميع المؤسسات التي تقدم خدمات التوصيل مثل المطاعم ومراكز التسوق والمطابخ السحابية بتوفير أماكن مخصصة للاستراحة داخل مرافقها لسائقي الدراجات النارية، بحسب رسالة وجهتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي للمديرين العامين وأصحاب المؤسسات التي تقدم خدمات التوصيل.

واشترطت الدائرة في الرسالة الداخلية، التي جاءت تحت عنوان «تخصيص مناطق استراحة لسائقي التوصيل»، أن تكون مناطق الراحة لسائقي الدراجات النارية مجهزة بوسائل الراحة الأساسية، مثل الكراسي والطاولات ومنطقة مظللة لحماية السائقين من الحرارة كما يمكن توفير مياه الشرب ودورات المياه.

وتهدف هذه المبادرة بحسب الرسالة إلى تعزيز معايير السلامة والجودة لسائقي توصيل الدراجات النارية في دبي، ولا سيما في فصل الصيف لتزويدهم فترات راحة كافية لاسترداد نشاطهم وللحفاظ على سلامتهم وراحتهم في أثناء العمل في خدمات التوصيل فمناطق الاستراحة ستحسن جودة عملهم بتمكينهم من الراحة بين طلبات خدمات التوصيل، ما يؤدي إلى تركيز أفضل وأخطاء أقل.

وأشارت الرسالة الموجهة للمعنيين في القطاع إلى أن توفير مناطق الاستراحة يدل على الالتزام براحة السائق وسلامته ويعزز سمعة الأعمال.

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