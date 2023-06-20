بنك الفجيرة يطلق أكاديمية «إن بي إف للتكنولوجيا»

المصدر: (الفجيرة ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن افتتاح أكاديمية «إن بي إف للتكنولوجيا» للسنة الثالثة على التوالي، حيث تقدم برنامجاً تدريبياً معمقاً للخريجين الإماراتيين ممن يتمتعون بخلفيات واسعة في مجال التكنولوجيا، ويوفر فرص عمل متقدمة. وتركز الدورة على تطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي انسجاماً مع توجهات القطاع الرقمي.

وسعياً منها لمواكبة النمو المستمر للتحول الرقمي من حيث مستوى أهميته واعتماده في القطاع المالي، تركز الأكاديمية على تأهيل قادة المستقبل الشباب وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة في الفضاء الرقمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز